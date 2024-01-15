تركيا تقصف بنية تحتية للأكراد في شمال شرقي سوريا

نفذت تركيا موجة من الضربات الجوية على البِنية التحتية للكهرباء والنفط في شمال شرقي سوريا، الخاضع لسيطرة الأكراد؛ ما أدى إلى خروج عدة محطات كهرباء عن الخدمة، وفق قول مصادر محلية ووسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الإثنين.

وقال المسؤول الإعلامي في منطقة الحكم الذاتي التي يسيطر عليها الأكراد، هوجير نجار، إن القصف التركي أصاب 40 موقعًا على الأقل خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك محطات الكهرباء وضخ المياه والبنية التحتية النفطية.

وقال نجار، إن ما لا يقل عن 10 بلدات حدودية انقطعت عنها الكهرباء والمياه نتيجة القصف.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي السوري، إن طائرة مُسيّرة تركية قصفت محطة كهرباء الدرباسية، وإن القصف الجوي التركي أصاب محطة لنقل الطاقة في مدينة القامشلي الرئيسية.