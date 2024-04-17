الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية العسكرية في مخيم النصيرات‎

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، انتهاء الأعمال العسكرية وسط قطاع غزة وتحديدًا شمال غرب مخيم النصيرات بعد أن أدت الفرقة 162 المهام المنوطة بها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنه وبعد نحو أسبوع من الأعمال وسط قطاع غزة، انتهت العملية في منطقة النصيرات التابعة للفرقة 162.

ووفق بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقد تمكنت الفرقة 162 من تدمير نفق تحت الأرض يعبر وادي غزة، و5 مجمعات قتالية أخرى تحت الأرض، وموقعين لإنتاج الصواريخ، بالإضافة إلى ذلك، تم بنجاح توسيع طريق نتساريم جنوبًا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، قبل نحو أسبوع، عن بدء عملية عسكرية على مخيم النصيرات تهدف إلى توسيع محور نتساريم الممتد من منطقة جحر الديك شرقًا وصولًا إلى شارع الرشيد غربًا ويعبر من منطقة المغراقة والزهراء.

وجاءت العملية على خلفية قيام مسلحين فلسطينيين بإطلاق عدد من قذائف الهاون تجاه المحور.