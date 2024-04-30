احتجِزوا لسنوات في "الهول".. العراق يعيد 700 شخص من عائلات داعش

وقال جهانجير: "هؤلاء مواطنون يتعيَّن علينا إعادة تأهيلهم.. تركُهُم في مخيم الهول يعني أنهم قنبلة موقوتة قد تهدد أمن العراق".

وفي عام 2014، أعلن تنظيم داعش قيام ما يسمى بـ "دولة الخلافة" في أجزاء كبيرة من العراق وسوريا، واجتذب عشرات الآلاف من المؤيدين المتطرفين من جميع أنحاء العالم.

وهُزم التنظيم على يد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق عام 2017، فيما اندحر في سوريا عام 2019، حيث نقل عشرات الآلاف من الأشخاص المرتبطين بالتنظيم إلى مخيم الهول بالقرب من الحدود العراقية.

وكان المخيم الخاضع لحراسة مشددة، والذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية، يضم في السابق 73 ألف شخص.

ولفت مسؤول كردي يشرف على مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا، شيخموس أحمد، إلى أن 187 عائلة مكونة من 697 عراقيًّا عادت الأحد، موضحًا أنها الدفعة الخامسة عشرة التي تعود إلى ديارها.

أما المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، سيامند علي، فقال إن "وجود الأجانب في مخيم الهول ومخيم روج الأصغر حجمًا، يشكل عبئًا على القوة التي تحمي تلك الأماكن، وتداهم خلايا داعش النائمة التي تنفذ هجمات مميتة في سوريا".

وأضاف علي أن "إعادتهم إلى بلدانهم خطوة إيجابية، تخفف الضغط علينا".

مخاوف الإيزيديين

من جانب آخر، أعرب نخبة في المجتمع الإيزيدي في العراق عن توجّسِهم بشأن عودة عائلات داعش إلى البلاد، خوفًا من تكرار المذابح التي وقعت عام 2014، حيث قتَل مسلحو التنظيم الإرهابي آلاف الرجال وخطفوا أعدادًا كبيرة من النساء والفتيات.

وقال مدير مكتب المختطفين الإيزيديين، خيري بوزاني، إنهم أثاروا مخاوفهم مع المسؤولين العراقيين، لأن بعض العائلات المعادة "يتم وضعها في بقع قريبة من منطقة سنجار"، التي تعد الموطن الرئيس لتلك الأقلية الدينية.

وأضاف بوزاني: "رغم أن العائدين معظمهم من النساء والأطفال، فإنهم ما زالوا يحملون الأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش"، على حد تعبيره.