العاهل الأردني يأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب

أمر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) وفق أحكام القانون.

جاء ذلك وفق ما أعلن الديوان الملكي اليوم الأربعاء، خلال زيارة الملك عبد الله الثاني للهيئة المستقلة للانتخاب للإطلاع على استعداداتها.

ويمنح الدستور الأردني الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية تحديد موعد الاقتراع خلال 10 أيام من صدور الإرادة الملكية، بحسب محمد خير الرواشدة، المتحدث باسم الهيئة.

وقال الرواشدة لـ"إرم نيوز" إن الهيئة في أعلى جاهزيتها لإجراء الانتخابات، وتجري تقييما دوريا للكوادر المساندة التي تعمل في العملية الانتخابية ويصل عددها 50 ألفا على مستوى البلاد.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان غازي الذنيبات لـ "إرم نيوز" إن هذه الخطوة تدل على قوة الدولة الأردنية، واستقرار مسيرتها الديمقراطية، وهي رسالة واضحة بأن ما يجري في الإقليم لا يؤثر على القرار الوطني، وعليه جاءت الخطوة الملكية في هذا المسار لتكون الدولة مستمرة في عملية البناء والتحديث التي أعلن عنها الملك عبد الله قبل عامين تزامنا مع احتفالات الأردن بالمئوية الثانية للدولة.