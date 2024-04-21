رئيس البرلمان الأردني: مشاريع إقليمية تسعى لتصدير أزماتها للأردن‎

قال رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، اليوم الأحد، إن مشاريع إقليمية في المنطقة تسعى إلى تصدير أزمتها إلى بلاده.

وأضاف الصفدي خلال كلمة في جامعة عجلون الوطنية (60 كم شمال عمان) أن "المنطقة تشهد تصارعا بين مشاريع التوسع الإقليمية ومشاريع المحتل الإسرائيلي الهمجية والتي تسعى إلى تصدير أزماتها إلى الأردن".

وأردف أن "الشعب موحد في رفض كل مساعي جعل الأردن مسرحًا لحرب إقليمية"، مشيرًا إلى أن "أمن الوطن وسيادته تتقدم على كل اعتبار، ولن يكون الأردن إلا شوكة عصية في حلوق الطامعين".