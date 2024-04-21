رئيس البرلمان الأردني: مشاريع إقليمية تسعى لتصدير أزماتها للأردن
قال رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، اليوم الأحد، إن مشاريع إقليمية في المنطقة تسعى إلى تصدير أزمتها إلى بلاده.
وأضاف الصفدي خلال كلمة في جامعة عجلون الوطنية (60 كم شمال عمان) أن "المنطقة تشهد تصارعا بين مشاريع التوسع الإقليمية ومشاريع المحتل الإسرائيلي الهمجية والتي تسعى إلى تصدير أزماتها إلى الأردن".
وأردف أن "الشعب موحد في رفض كل مساعي جعل الأردن مسرحًا لحرب إقليمية"، مشيرًا إلى أن "أمن الوطن وسيادته تتقدم على كل اعتبار، ولن يكون الأردن إلا شوكة عصية في حلوق الطامعين".
ويأتي حديث الصفدي بعد نحو أسبوع من إطلاق إيران لصواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، عبر جزء منها الأجواء الأردنية، وأسقط غالبيتها من قبل قوات أردنية وأمريكية وبريطانية، الأمر الذي تسبب بردة فعل أردنية غاضبة على اختراق أجوائها وتعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر وفق ما وصفه أكثر من مسؤول أردني.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال الأسبوع الماضي، في اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تكون مسرحًا لحرب إقليمية، فيما استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإيراني وأبلغته بضرورة أن تتوقف الإساءات للأردن.
ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، بأن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.
ووفق ما نشرته وزارة الخارجية الأردنية أبلغ الوزير الأردني نظيره الإيراني بأن بلاده لن تسمح بأن تكون ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنها وسلامة مواطنيها للخطر.