4 زيارات لـ"ميلوني" في عام.. ملف الهجرة يعزز التقارب بين تونس وإيطاليا

شكلت الزيارة الخاطفة التي أدتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذا الأسبوع إلى تونس رابع زيارة لها في غضون سنة واحدة ما يثير تساؤلات حول دلالات تطور العلاقات بين روما وتونس.

وأجبرت ملفات مثل الهجرة غير النظامية إيطاليا على التحرك بسرعة نحو تونس من أجل إبرام اتفاقات قادرة على وقف تدفق المهاجرين الذين يُقدر عددهم بالآلاف.

وعلى هامش زيارة ميلوني الأخيرة وقَّعت تونس مع إيطاليا 3 اتفاقات.

واعتبرت ميلوني أن التعاون مع تونس أولوية بالنسبة إلى إيطاليا، لافتة إلى أن "الطاقة هي أحد الموضوعات التي يجب أن يستمر التعاون فيها بين تونس وإيطاليا".

إيطاليا هي المستفيدة

وقال الناشط السياسي التونسي المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي إن "التقارب بين تونس وإيطاليا تفرضه الهجرة غير النظامية، فقط بالنسبة إلى روما، وحتى الزيارة الأخيرة التي كانت لبضع ساعات جاءت بعد ورود معلومات للأمن والاستخبارات الإيطالية حول مرور مهاجرين من الجزائر وليبيا نحو تونس في انتظار فرصة لركوب السفن والعبور إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية"، وفق قوله.

وأضاف الكرباعي لـ "إرم نيوز" أن "ميلوني تتحرك دائمًا نحو تونس مدفوعة بمخاوف من الهجرة غير النظامية وليس لأسباب أخرى" معتبرًا أنّ "التقارب بين تونس وإيطاليا يأتي مع اقتراب الانتخابات الأوروبية التي قد تشكل موضوعًا مهمًا تروّج له ميلوني".

وكانت إيطاليا أطلقت محادثات منذ سنة أو أكثر انتهت بتوقيع مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي حول الهجرة النظامية وغير النظامية، والتعاون في مجالات التعليم والاقتصاد، وغير ذلك، في 16 يوليو 2023.