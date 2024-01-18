الحرب تحرم مرضى الكلى في غزة من حقهم بالعلاج

وأضاف :" بعد القصف الإسرائيلي المستمر للبيوت والأحياء السكنية وحصار المستشفى الأندونيسي، وقسم نورة الكعبي بالدبابات والآليات العسكرية، وعدم تمكني من تلقي العلاج اضطُِررت إلى النزوح من شمال القطاع باتجاه المحافظة الوسطى مشيًا على الأقدام عبر شارع صلاح الدين بين الدمار وأصوات الانفجارات لمسافة تزيد على 15 كيلو مترًا".

وبعد وصوله إلى مركز للإيواء في دير البلح اتجه محمود شاهين إلى مستشفى شهداء الأقصى للخضوع لجلسة غسيل كلى، لكنه اضطُر للانتظار لأكثر من 6 ساعات جراء تكدس المرضى، بحسب قوله.

وأوضح السيد شاهين، أن الأطباء في قسم غسيل الكلى أخبروه بأنه سيخضع فقط لجلستيْ غسيل كلى أسبوعيًا، تمتد كل جلسة لساعتين ونصف، بعد تضاعف أعداد المرضى لأكثر من 3 أضعاف وسط عدم توافر الأجهزة اللازمة، والوقود لتشغيل القسم.

من جهته، قال استشاري أمراض الباطنة وغسيل الكلى الدكتور حسام جودة، إن الحرب أجبرت الأطباء على تقليص عدد جلسات العلاج لمرضى الكلى، وهو ما أثر سلبًا على المرضى.

وأضاف جودة في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "استهداف المستشفيات والقطاع الصحي من قبل الجيش الإسرائيلي، وحرمان مئات المرضى من حقهم بالعلاج، وإجبارهم على النزوح لمسافات طويلة لتلقي خدمات علاجية منقوصة، كل ذلك يعرّض حياتهم للخطر والموت، نظرًا لعدم اكتمال البروتوكول العلاجي الخاص بهم.

وحذَّر من أن حرمان مرضى غسيل الكلى من الحصول على العلاج الكافي يهدد بكارثة صحية.