منعا لتكرار "الانسداد السياسي".. تحرك حكومي لتعديل الدستور العراقي

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عن وجود تحرك حكومي يهدف إلى تعديل فقرات في الدستور لمنع تكرار حالات الانسداد السياسي في البلاد.

وأقرّ الدستور العراقي عام 2005، في استفتاء شعبي قاطعه طيف واسع من العراقيين، بنوداً وفقرات ما زالت مثيرة للجدل، ولم يشهد أي تعديل منذ إقراره حتى الآن.

وفي هذا السياق، ذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة، أن "السوداني قرر تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، وسيبدأ الياسري مهام عمله بعقد اجتماعات ولقاءات وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".