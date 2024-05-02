"الغارديان": الناخبون الشباب يعزفون عن بايدن

أكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل باتت تهدد حظوظ الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئيسة المقبلة، لا سيما بين الناخبين الشباب.

وأشار التقرير إلى أنّ سياسات بايدن والديمقراطيين تجاه إسرائيل دفعت آلاف الطلبة في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج، ويمكن أن تؤثر على تصويت الشباب لصالحه وتضر بفرص إعادة انتخابه في نوفمبر القادم.

وبحسب التقرير، بعد أن رفض مئات الآلاف من الديمقراطيين التصويت لصالح بايدن في الانتخابات التمهيدية، ها هم الآلاف من الطلبة في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ينضمون إلى المسيرات المؤيدة لفلسطين، ومؤخرًا يعتصمون داخل الجامعات، بعد أن أدت الحرب الإسرائيلية في غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.

ومع تأخر بايدن بفارق ضئيل عن منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب في العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية، وفق الاستطلاعات، فإن الشباب الجامعي كتلة تصويتية لا يمكن للرئيس أن يتحمل خسارتها، خصوصًا مع استطلاعات الرأي أيضًا التي تُظهر أن دعم الشباب الأمريكيين لبايدن قد تراجع منذ عام 2020.