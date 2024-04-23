أردوغان يعلّق على تقارير "خروج قادة حماس من قطر"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول تعليق له على تقارير إعلامية تتحدث عن مغادرة حماس لمقرها في قطر، إنه يستبعد أن تغادر قيادة الحركة مقرها في الدوحة.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارته الرسمية للعراق، إن المستجدات في غزة أهم من أماكن تواجد قادة حماس، مشيرا إلى أنه لم يتلقَ أية معلومات عن اعتزام قادة حماس مغادرة قطر.

واستبعد الرئيس التركي أن يقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على خطوة من شأنها تجاهل وجود قادة حماس على أرض بلاده، كما استبعد أن يتغير تعامل أمير قطر مع قادة حماس في المرحلة المقبلة أيضاً.

في سياق آخر، حذّر أردوغان من أن سيطرة إسرائيل على قطاع غزة من شأنها فتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى.

وأكد أردوغان "سنواصل بذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل في غزة، يمكن للآخرين تجاهل هذه القضية ونسيانها أما نحن فليس لدينا مقاربة من هذا القبيل".