السعودية.. تشريع جديد يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه

أقرت السعودية، تشريعًا جديدًا أضافته لنظام الإجراءات الجزائية، "يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكّل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار".

ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، على موقعه الإلكتروني، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي أصبح ساريًا، وتضمن إضافة فقرة إلى المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تحمل الرقم 5 والتي نصت على حظر التكبيل إلا في حالات محددة.