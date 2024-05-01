السعودية.. تشريع جديد يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه
أقرت السعودية، تشريعًا جديدًا أضافته لنظام الإجراءات الجزائية، "يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكّل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار".
ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، على موقعه الإلكتروني، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي أصبح ساريًا، وتضمن إضافة فقرة إلى المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تحمل الرقم 5 والتي نصت على حظر التكبيل إلا في حالات محددة.
وتتضمن المادة "21" من اللائحة، 4 فقرات تنظم آلية القبض على المتهم، بدءًا من وجود أمر قبض بحقه، وتحديد صلاحية الدخول لمسكنه، وانتهاءً بتفتيشه، قبل أن تضاف الفقرة الخامسة الجديدة.
وأقرت السعودية اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، العام 2015، والتي تتضمن العبارات والألفاظ الواردة به، الدعوى الجزائية ورفعها.
كما تتضمن انقضاء الدعوى الجزائية، وإجراءات الاستدلال، وجمع المعلومات، وضبطها، والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل، ومراقبة المحادثات.
وتنظم اللائحة إجراءات التحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ.