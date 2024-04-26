مقتل إسرائيلي إثر قصف "حزب الله" لمنطقة جبل دوف

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل إسرائيلي في قصف لميليشيا "حزب الله" لمنطقة جبل دوف، في أحدث تصعيد على الجبهة الشمالية.

وتصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، ليل الخميس الجمعة، في ظلّ تبادل لإطلاق الصواريخ بين الطرفين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنّ "صاروخَين مضادَّين للدبّابات" أُطلِقا على شمال إسرائيل من لبنان ليلًا، قائلاً إنّه استهدف "مصادر هذه الضربات" بنيران المدفعيّة.

وقصفت طائرات عسكريّة ما قالت إنها "بنى تحتيّة" لحزب الله في منطقة كفرشوبا، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته نفذت قصفًا للبنى التحتية للحزب بعد رصد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان صوب شمال إسرائيل.

وأضاف أنّ "المدفعية والدبابات ردت على مصادر النيران في منطقة شبعا جنوب لبنان"، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنان أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان في ساعة مبكرة اليوم الجمعة.

ومن جهته، أعلن حزب الله المدعوم من إيران، في بيان مسؤوليته عن عمليات إطلاق نار "أصابت" القوات الإسرائيلية على الحدود.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، أنه يُنفّذ "عمليات هجومية" على جنوب لبنان، من حيث يشنّ حزب الله هجمات ضدّ الجيش الإسرائيلي.