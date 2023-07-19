تُختتم بالإمارات.. جولة أردوغان تأكيد على ثقل دول الخليج إقليمياً وعالمياً

تحظى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات، التي يستهلها اليوم الأربعاء، وتأتي تزامناً مع الذكرى الخمسين للعلاقات بين البلدين، باهتمام واسع في الأوساط السياسية، من جهة توقيتها ودلالاتها.

وتكتسب الإمارات، المحطة الأخيرة في جولة أردوغان الخليجية، التي شملت في وقت سابق السعودية وقطر، زخماً وأبعاداً كثيرة، كونها تعكس توجه أردوغان للخليج، في وقت كان يتوقع فيه مراقبون أتراك أن يتجه نحو الغرب لحل العديد من الملفات.

ويؤكد محللون أتراك أن جولة أردوغان الخليجية تعكس توجه الدولة التركية نحو مركز الثقل الإقليمي في المنطقة، حيث باتت دول الخليج لاعباً رئيسياً مهماً، لذا فإن رؤية أردوغان تعبر الحدود نحو دول الخليج لتعزيز الشراكات والعلاقات على مختلف الأصعدة.

ويسعى أردوغان، بحسب محللين، إلى "تصفير مشاكله" من خلال البحث عن فرص جديدة في منطقة الخليج، خاصة مع فرض الغرب عقوبات اقتصادية كبيرة على بلاده.

ويؤكد مراقبون أن ما يزيد من أهمية زيارة أردوغان الحالية، أنها تأتي بعد زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا العام الماضي، التي مهدت الطريق لإعادة هذه العلاقات وتعزيزها أكثر.