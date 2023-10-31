العالم العربي
ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي بغزة.. والصحة العالمية تحذر من كارثة وشيكة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 8525 بينهم 3542 طفلًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان "ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلًا، و2187 امرأة".
يأتي ذلك، بالتزامن مع تحذير منظمة الصحة العالمية من "كارثة وشيكة في الصحة العامة" بغزة مع انهيار الخدمات.
وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن غزة تواجه "كارثة وشيكة في الصحة العامة" وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه، حذر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف مع توفر 5% فقط من إمدادات المياه العادية.