ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي بغزة.. والصحة العالمية تحذر من كارثة وشيكة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 8525 بينهم 3542 طفلًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان "ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلًا، و2187 امرأة".