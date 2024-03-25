فلسطينية من غزة تروي "أهوال" هجوم إسرائيل على مستشفى الشفاء

على مدى 6 أيام، مرّت سيدة فلسطينية بكابوس لم تتخيله أبدًا، بعد توغّل الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمالي القطاع وقصفه منزلها.

تلك الأيام، شهدت استمرار الجيش الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم، حيث تم تنفيذ عمليات قتل واعتقال للشبان، ما ترك النساء والأطفال مشرّدين في الشوارع بلا مأوى، وفق "الأناضول".

وبعدما أجبرهن الجيش الإسرائيلي على النزوح باتجاه الجنوب، قطعت السيدة ونساء أخريات مسافات طويلة، قبل أن تصادفهن عربة يجرّها حمار، ساعدتهن على الانتقال من وسط القطاع إلى جنوبه.

وبسبب المجازر التي شهدتها على يد الجيش الإسرائيلي وما فعله في محيط مستشفى الشفاء، تحمل المسنّة الغزية معها في رحلة النزوح الاضطراري عبئاً ثقيلاً من الألم والهموم.

وبدموع رافقتها صرخات الألم لهذه الحال، تحدثت السيدة طوال الطريق، عن مأساة عائلتها، حيث قتل عدد من أفرادها واعتقل آخرون، والبعض الآخر لا يزالون تحت الركام جراء قصف منزلهم.

وعلى مدار الأيام الماضية، لم تتمكن السيدة الغزية وعائلتها من الحصول على المياه والطعام، وكانوا يقضون أيامًا عجافًا لم يسبق لهم أن شهدوا مثيلا لها.

وقالت السيدة أثناء مرورها عبر شارع "الرشيد" المخصص للنزوح إلى مناطق الجنوب: "دخل علينا الجيش منذ 6 أيام، قصفوا الدار فوق رؤوسنا واعتقلوا الشبان وأطلقوا النار على أولادنا".

وأضافت المسنة: "الجيش الإسرائيلي اعتقل الشبان وتركنا في الشارع، نحن لا ننتمي إلى حركة حماس ولا حركة فتح، ما يحصل حرام".

وتابعت: "نحن نبحث عن لقمة العيش، ما هو ذنبنا مما يحصل في قطاع غزة؟ نريد الأمن، وغير الأمن لا نريد شيئا آخرا".

وأشارت المسنة الفلسطينية، إلى أن منطقتهم لا يوجد فيها أي عناصر للمقاومة، لكن الجيش دخل عليها ودمر المنازل واعتقل الشباب وقتل آخرين.

وأوضحت أنه بعد 6 أيام من الحصار والقصف، قتل الجيش الإسرائيلي ابنها، وأصاب آخرا، وقتل حفيدتها، وأصيبت زوجة ابنها.

وتساءلت عن مكان توجهها في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها، حيث أنها لا تعرف أحدًا في مناطق جنوب قطاع غزة.

وعلى مدار أسبوع، نسف الجيش الإسرائيلي منازل المواطنين وأحرق أخرى في محيط مستشفى الشفاء، مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإجبار المئات على النزوح إلى مناطق جنوب قطاع غزة رغم أنها ليست آمنة من القصف هي أيضاً.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى "الشفاء"، منذ نحو أسبوع، الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين، وينفذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، ما خلف مئات القتلى والجرحى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات.

بالتوازي مع ذلك، أكدت المديرة التنفيذية لشؤون المرأة بالأمم المتحدة سيما بحوث على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في غزة نظرا للمعاناة التي تكابدها النساء في غزة.

وعلى حسابها بمنصة "إكس"، أشارت بحوث في منشور، الأحد، إلى أنّ النساء الحوامل في غزة يضعن مواليدهن دون توفر المياه والغذاء وحتى الخيم ودورات المياه.

وذكرت بحوث أن الظروف المعيشية للنساء في غزة سيئة بشكل لا يمكن تصوره، قائلة: "النساء في غزة بأمس الحاجة لوقف إطلاق النار".