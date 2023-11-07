ملك المغرب يقترح مبادرة دولية لتمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج للمحيط الأطلسي
اقترح العاهل المغربي محمد السادس إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي. معربا عن استعداد المغرب لوضع بنيته التحتية في خدمة هذا المشروع.
وتضم دول الساحل تشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى موريتانيا التي تطل على المحيط الأطلسي.
وقال ملك المغرب، خلال خطاب ألقاه مساء الإثنين، بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، إن المغرب کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيدا الرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص.
وأضاف أن "الواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصائص ملموسة في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية".
وسجل الملك أنه في هذا الإطار، یندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيري، مردفا أنه "مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة".
وتابع ملك المغرب، أن هذا المقترح "هو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاث وعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك."
ورأى الملك أن "المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة".
وبناء على ذلك، اقترح العاهل المغربي إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبرا أن نجاح هذه المبادرة "يبقى رهنا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي".
وأعلن الملك محمد السادس استعداد المغرب لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، "رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها".