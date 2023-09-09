ملك المغرب يعلن حدادا وطنيا ويوجه باستحداث لجنة لإعادة بناء المنازل المدمرة
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، الحداد الوطني لثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام فوق جميع المباني العمومية؛ إثر كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد ليل الجمعة السبت، وخلّف 1037 قتيلا حتى الآن.
وخلال ترؤس العاهل المغربي وولي العهد الأمير مولاي الحسن جلسة أعمال خُصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال، أمر بتخصيص لجنة وزارية لوضع برنامج لإعادة تأهيل وبناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها عاهل المغرب، وفقاً لبيان من الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربية:
اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ھﺷﺔ.
التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن، ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ، ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة.
تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة جميع أشكال الكوارث.