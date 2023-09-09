ملك المغرب يعلن حدادا وطنيا ويوجه باستحداث لجنة لإعادة بناء المنازل المدمرة

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، الحداد الوطني لثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام فوق جميع المباني العمومية؛ إثر كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد ليل الجمعة السبت، وخلّف 1037 قتيلا حتى الآن.

وخلال ترؤس العاهل المغربي وولي العهد الأمير مولاي الحسن جلسة أعمال خُصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال، أمر بتخصيص لجنة وزارية لوضع برنامج لإعادة تأهيل وبناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.