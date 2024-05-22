ترحيب عربي بقرار 3 دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت دول عربية، اليوم الأربعاء، باعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين، مؤكدة أنها "خطوة أساسية نحو حل الدولتين"، وطالبت بقية الدول بالإسراع في اتخاذ القرار لـ "منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار الدول الثلاث، يسهم في "تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي اتخاذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

وحثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967.

بدورها، أكدت حركة حماس، أن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوةً مهمة" على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي إقامة دولتهم.

من جانبه، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا بـ "الخطوة الشجاعة والتطور الإيجابي".

وقال أبو الغيط على حسابه الرسمي في منصة "إكس" :أرحب ترحيبًا عاليًا بالخطوة الهامة التي قررت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اتخاذها بالاعتراف بدولة فلسطين".