لماذا تغيّر موقف فرنسا من الحرب الإسرائيلية في غزة؟

يواكب الإعلام الفرنسي مستجدات موقف فرنسا من حرب غزة، ويطرح أسئلة عديدة عن تحول الرئيس ماكرون من مقدّم الدعم اللامشروط لتل أبيب إلى أحد القادة المزعجين لها.

ويتحدث الإعلام الفرنسي، بما فيه الحكومي، عن موقف فرنسي جديد تنعكس ملامحه بوضوح في نقاشات الإعلام الفرنسي وأسئلته، ومن بين هذه الأسئلة: "هل تغير موقف فرنسا من الحرب الإسرائيلية في غزة.. ولماذا؟".

السؤال طُرح، مؤخرًا، في التلفزيون الفرنسي الحكومي "فرانس 24"، حيث عدّد محرر الشؤون الدولية بالقناة خالد غرابلي أسباب تحول الموقف الفرنسي. فبعد أن كانت فرنسا من أكثر الداعمة لحكومة نتنياهو، هي اليوم تنتقدها، وتدعوها للكف عن "قتل المدنيين".

واستندت "فرانس 24" في تحليل أسباب التغير الحاصل في الموقف الفرنسي على نقاط مهمة، أولها التشكيك الذي طال الرواية الإسرائيلية بخصوص استغلال حماس لمستشفى "الشفاء" في غزة لإدارة الحرب.

وثانيًا اتهام إسرائيل لحماس بقصف المستشفى أحيانًا، بينما يشكك خبراء عسكريون غربيون في هذه الاتهامات.

والسبب الأخير هو تواصل قتل المدنيين على مرأى العالم، ما قلّل من تدافع القادة الغربيين في الدفاع عن إسرائيل.