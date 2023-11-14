تمرد ضد ماكرون بسبب حرب غزة.. أيام سوداء تنتظر الدبلوماسية الفرنسية  

ونقلت الصحيفة أن عشرة سفراء فرنسيين على الأقل وقّعوا رسالة يعربون فيها عن أسفهم من التحول في موقف فرنسا الداعم لإسرائيل، موقف يقولون إنه لم يفهم في بلدان الشرق الأوسط منذ بدايته.

وأضافت نقلا عن دبلوماسيين فرنسيين أن الغضب في الشرق الأوسط والمنطقة المغاربية ليس فقط على واشنطن ولندن ولكن أيضا على باريس، والدليل - حسبهم – تلك المظاهرات الحاشدة التي تجوب محيط مقرات سفاراتهم في البلدان التي يتمركزون بها.

التأييد المطلق لإسرائيل

ومنذ اندلاع الحرب الحالية بين حماس وإسرائيل سارعت فرنسا للإعلان عن الدعم المطلق للدولة العبرية، فبدءا من منع مسيرات مؤيدة للفلسطينيين والسماح بتلك الداعمة لإسرائيل، إلى معاقبة كل من اتهم بـ "معاداة السامية" وصولا إلى مقترح ماكرون المثير للجدل، والمتمثل في توسيع التحالف الدولي للقضاء على داعش ليشمل حماس.

المقترح مجهول الملامح والهوية، أثار ضجة كبيرة في فرنسا، حيث اعتبره سياسيون خطوة نحو المجهول، يقوم بها رئيس لا يقدّر مخاطر وتداعيات المواقف الرسمية الفرنسية من الحرب.

ووفقا لصحيفة "لوفيغارو" فإن هذا المقترح غذى غضب السفراء "المنشقين"، خاصة وأن ماكرون لدى زيارته إسرائيل لمشاركتها "الوجع" أبدى موقفًا دون استشارة الدبلوماسية الفرنسية، وكلها كانت من الأسباب التي أثارت استياء الدبلوماسيين الفرنسيين المتمركزين في بلدان الشرق الأوسط والمنطقة المغاربية.

ويرى السفراء الساخطون أن هذا المقترح الفرنسي للقضاء على حماس بغض النظر عن كونه فكرة صعبة التنفيذ، فقد تسبب في عدم الفهم في الشرق الأوسط.