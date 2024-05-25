السودان.. مستشار حميدتي يدعو الدول العربية إلى مقاطعة البرهان

وتاليا نص الحوار:

- في البداية.. كيف ترى تعامل المجتمع الدولي مع "البرهان" في ظل الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين وتتصاعد مستوياتها علنا أمام العالم؟

- يقف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان "عاريا" أمام المجتمع الدولي، لقد "جن جنون" نظام "البرهان" ومعه "الإخوان" بعد فقدان ثلاثة أرباع مساحة السودان، عقب الهزائم العسكرية المتتالية التي تعرض لها، لينعكس ذلك بالقيام بممارسات فظيعة يعجز العقل السوي عن تخيلها، لم يعد أمامه سوى إشعال النيران في نواحي السودان كافة، وتقسيم العباد والبلاد إلي سودانيين في الجنوب، وآخرين في الشمال والشرق والغرب.

- ماذا يريد البرهان وحلفاؤه من السودان حتى بعد فقدانه السيطرة على مساحة كبيرة في السودان وتلك الهزائم المتتالية؟

- البرهان يسعى إلى التهديد المستمر للشعب السوداني والتلاعب بالمجتمع الدولي عبر استغلال التناقضات الدولية في المنطقة، عسى أن يتم الاحتفاظ له بنصيب في الحكم في الفترة القادمة، فبعد مقتل أكثر من 3 ملايين سوداني وتهجير أكثر من 8 ملايين آخرين، لا نظن أن الشعب السوداني سوف يتقبلهم لذا هم يقفون ضد التغيير الديمقراطي في البلاد وتسليم السلطة للمدنيين والذي يسانده الفريق أول محمد حمدان دقلو بقوة، بل وأصبحت بعض الولايات في السودان والمناطق المحررة بالفعل في أيدي سكانها مثل ولاية الجزيرة وكذلك منطقة مليط الاستراتيجية، ورغم أن البرهان وحلفاءه يرفضون أن يغادروا السلطة في ظل الثورات المتتالية السلمية والمسلحة ضدهم، والاحتجاجات المتواصلة من السودانيين داخل البلاد وخارجها، إلا أن الشعب السوداني ما يزال صامدا في جبهات عديدة وبات البرهان شيئا فشيئا محاصراً.

- ما الأساس الذي يتعامل به البرهان وحلفاؤه من الإخوان مع الشعب السوداني في ظل ما يرتكب بحق المدنيين؟

- بمبدأ عقاب الشعب السوداني يتم التعامل من جانب البرهان وحلفائه من "الإخوان"، لأن أبناء الشعب السوداني لم ينضموا له، بجانب القتل العمد والتشهير بالجثث والمشاهد البشعة التي ترتكب بحق مدنيين أبرياء كما هو موثق بالصوت والصورة، كان الاستنجاد بإيران وتحقيق حلمها في التواجد بأراضي السودان لتهديد أمن المنطقة العربية، وجاءت إيران بالمسيرات الجوية التي ساهمت في عقاب المدنيين باستهداف مناطقهم السكنية عمدا حتى سالت دماؤهم في كل بقعة، لقد سالت الدماء في كل بقعة من بلادنا.