محادثات عراقية أمريكية لتقليص مهمة قوات التحالف

قال المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، الأحد، إن بلاده والولايات المتحدة أجرتا محادثات من أجل صياغة جدول زمني "لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي" في العراق، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف رسول: "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء، فإن الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة".

وبدأت المحادثات في يناير/ كانون الثاني، لكن بعد أقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم على الحدود السورية الأردنية، قالت الولايات المتحدة إن جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سوريا والعراق هي من نفذته.