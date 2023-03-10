بسبب العنصرية والتضخم.. تفاقم الهجرة العكسية من أوروبا

لم يتصور أي لاجئ في يوم ما أن يعود ليسلك طريق الموت مرة أخرى، بعد أن نام في البحر، وتماهى مع الطبيعة ليتوارى عن أنظار من يعيده إلى طريق الموت هذا من حرس حدود أو شرطة.

وها هو يعود اليوم بقدميه إلى هذا الطريق، سالكاً هجرة عكسية نحو الوطن الذي هرب منه، أو وطن جديد يبحث فيه عن أمل.

وزادت الهجرة العكسية مؤخراً بشكل كبير من الدول الأوروبية نحو تركيا والبلدان العربية، وأيضاً بهجرة غير شرعية وبشكل غير قانوني، وفي بعض الأحيان في رحلات أطول على طول طريق العودة إلى سوريا والعراق والدول التي تعاني من الحروب والويلات.

وتنوعت الأسباب بين ما يتعرض له اللاجئ من صعوبات في الاندماج، وبين ما يواجهه من بيروقراطية وأخطاء هيكلية وتنظيمية وأحكام مسبقة مرتبطة بالعرق والجنس، إضافة لما يلاقيه العرب من ممارسات إقصائية وعنصرية يرعاها اليمين المتطرف والأحزاب العنصرية.