مصدر يكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل "اللقاء المتوتر" بين بلينكن ومحمود عباس

وحسب المصدر، أضاف بلينكن: "نعمل على إصلاح ملف المقاصة لكن يجب عليكم أن تصلحوا أنفسكم والسلطة، حتى نكون قادرين على الاستمرار بطرحنا ورؤيتنا بتولي السلطة الفلسطينية ملف إدارة قطاع غزة".

وحول الأسماء التي يطرحها بلينكن قال المصدر، إن بلينكن "قالها عدة مرات في زيارات مختلفة، حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة بصلاحيات تنفيذية، وسلام فياض أو محمد مصطفى لرئاسة الحكومة".

كذلك طلب بلينكن تغيير الحكومة الحالية "في أسرع وقت ممكن"، قائلاً: "نريد حكومة غير فاسدة ومقبولة من الشارع، يكفي إلى هذا الحد، لا قبول لكم بين الناس الذين ينظرون إليكم على أنكم فاسدون".

ويشار إلى أن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية كان ممن حضروا اللقاء.

ويرى المصدر أن "واشنطن ترى أن السلطة في شكلها الحالي غير مقبولة مطلقاً من الفلسطينيين في الضفة الغربية، فكيف ستكون مقبولة في غزة؟ّ وحتى يمكن للسلطة أن تكون مقنعة لأهالي غزة، في اليوم التالي للحرب، فلا بد من إجراء إصلاحات عاجلة في بنيتها السياسية والمالية بشكل أولي"، وفق المصدر.

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي 10 كانون الثاني/يناير، خلال جولة للأخير في المنطقة شملت الأردن ودولاً خليجية وتركيا، إضافة إلى تل أبيب.