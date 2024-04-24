بعد 200 يوم على اندلاعها.. حرب غزة تواجه أفقًا غامضًا

لا يبدو أفق التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة واضحا، وطغى غبار الحرب ودخانها على المفاوضات العسيرة بشأن إنجاز صفقة لتبادل الأسرى، تتضاءل فرص نجاحها يومًا بعد يوم، وسط إصرار إسرائيلي على اجتياح مدينة رفح، رغم التحذير من التداعيات الإنسانية الكارثية.

وبدخول الحرب يومها الأول بعد المائتين تُبدي الحكومة الإسرائيلية تصميمًا غير مسبوق على تنفيذ مخططها لاجتياح رفح، التي تقول إنها تؤوي آخر أربع كتائب لحركة "حماس" رغم التحذيرات الدولية والتحفظات الأمريكية على الخطة.

اجتياح وشيك

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإنّ تل أبيب ضبطت خطة لإجلاء النازحين هناك، البالغ عددهم نحو 1,5 مليون نازح، في عملية قد تستغرق ثلاثة أسابيع، على أن يتم توسيع المنطقة الإنسانية استجابة للضغوط الأمريكية في هذا الاتجاه، ومن المقدّر أن تتواصل عملية الاجتياح البري ستة أسابيع.

وتهدف حكومة نتنياهو أساسًا إلى القضاء على 4 كتائب لحركة "حماس" تقول إنها آخر ما بقي من القدرات العسكرية للحركة، بعد تدمير 20 كتيبة لها، وتعتقد القيادة العسكرية الإسرائيلية أنّ رفح هي الملاذ الأخير لمقاتلي "حماس" وقياداتها، ما يفسّر إصرارها على الذهاب في خيار الاجتياح.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية بالتوازي مع ذلك إلى استثمار هذه النقطة لتحسين شروط التفاوض في ملف تبادل الأسرى، ولا يزال 129 أسيرًا إسرائيليًّا داخل قطاع غزة، في قبضة حركة "حماس"، بعد مقتل العشرات في قصف إسرائيلي سابق كما تقول الحركة.

وتمثل عملية رفح المرتقبة ورقة ضغط إسرائيلية مهمّة في مفاوضات تبادل الأسرى، وتُدرك حكومة بنيامين نتنياهو جيدًا حساسية الوضع الإنساني جنوب قطاع غزة، وتسعى إلى استثمار حاجة نحو مليون ونصف المليون نازح إلى مساعدات إنسانية عاجلة لممارسة ضغط أكبر على القوى الدولية المتحفظة على عملية اجتياح رفح خشية حصول خسائر كبيرة في الأرواح.