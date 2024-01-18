غزة.. نازحات يصنعن الخبز بطرق بدائية لتوفير قوت عائلاتهن (صور)

"نبدأ العمل مع ساعات الفجر الأولى، ونصنع الخبز بطريقة بدائية وقديمة آملين الحصول على القليل من المال لتوفير احتياجاتنا اليومية".. هذا ما قالته النازحة من شمال قطاع غزة، أمينة الغرة، وهي تصنع الخبز للنازحين في مراكز الإيواء باستخدام أحد الأفران البدائية.

ودفعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عددًا من النساء للاعتماد على مهنة صناعة الخبز للنازحين بوسط وجنوب القطاع، أملاً في الحصول على المال اللازم لاحتياجات عائلاتهن اليومية، خاصة في ظل توقف كل مقومات الحياة وعدم توفر فرص العمل للرجال.

وحسب الإحصاءات الرسمية، فإن نحو مليون ونصف المليون من سكان قطاع غزة نزحوا من منازلهم لوسط وجنوب القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية، في حين يعتبر جميع السكان فقراء في ظل انعدام مصادر الدخل والعمل.