مسؤول طبي: 8 قتلى جميعهم نساء جرّاء قصف اسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي
استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا مأهولًا بالمدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى وعدد من الإصابات.
وبحسب ما أفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع فإن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا دون سابق إنذار الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فضلًا عن الضرر البليغ الذي أصاب الحي برمته.
وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ، الدكتور خليل الدقران، إن 8 قتلى وصلوا إلى المستشفى في مشهد قاس لا سيما وأن جميعهن من النساء الأمر الذي زاد من قساوة المشهد.
وأضاف الدقران في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن المستشفى يعمل بالطاقة الاستيعابية المضاعفة لا سيما مع ازدياد أعداد النازحين وبدء العملية العسكرية التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الذين يصلون بشكلٍ يومي إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وأوضح المسؤول الطبي خلال حديثه أن المستشفى يفتقد إلى المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للجرحى، فضلًا عن نفاذ الوقود وبدء الاعتماد على خلايا الطاقة الشمسية التي لا تلبي ربع احتياجات المشفى.
وطالب الدقران بالتدخل الفوري والعاجل والسماح بإدخال المستلزمات الطبية والوقود، محذرًا من أن حالة الصمت الدولي تنذر بمصير مشابه لما حدث بمستشفى الشفاء والإندونيسي.