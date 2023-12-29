مسؤول طبي: 8 قتلى جميعهم نساء جرّاء قصف اسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي

استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا مأهولًا بالمدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى وعدد من الإصابات.

وبحسب ما أفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع فإن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا دون سابق إنذار الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فضلًا عن الضرر البليغ الذي أصاب الحي برمته.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ، الدكتور خليل الدقران، إن 8 قتلى وصلوا إلى المستشفى في مشهد قاس لا سيما وأن جميعهن من النساء الأمر الذي زاد من قساوة المشهد.