اعتقال فلسطيني تتهمه إسرائيل بقتل المستوطن بنيامين أحيمئير

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابًّا فلسطينيًّا في قرية دوما التابعة لنابلس، للاشتباه في قتله مراهقًا إسرائيليًّا في الضفة الغربية.

وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلت عن رئيس المجلس القروي في دوما، سليمان دوابشة، أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت القرية بثلاث مركبات، وحاصرت منزل المواطن سامر محمد حسني، ونادت عبر مكبرات الصوت على نجله أحمد بتسليم نفسه، وعندما لم تجده في منزله، اقتحمت منزل شقيقته واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية حطمت أبواب المنزلين، وعاثت فيهما خرابًا.

وبحسب ما نشره الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي على "إكس"، فإن المعتقل أحمد دوابشة البالغ من العمر 21 عامًا ارتكب عملية أسفرت عن مقتل الإسرائيلي بنيامين أحيمئير في القدس يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري.