بيت لحم دون شجرة الميلاد هذا العام بسبب حرب غزة

لن تشهد مدينة بيت لحم هذا العام نصب "شجرة الميلاد" في ساحة كنيسة المهد، إذ ستكون الاحتفالات مختصرة "بدون ضجة ودون الكثير من الأضواء" في ظل الحرب الدائرة في غزة.

وعلى مدى السنوات الماضية، وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في بيت لحم المجاورة للقدس في الضفة الغربية المحتلة، لكن الصراع الحالي في قطاع غزة، الواقع على بعد 50 كيلومترا، ألقى بظلال الحزن على العديد من السكان.

وفي الأيام الأولى من ديسمبر من كل عام، يجتمع قادة الكنيسة في بيت لحم لافتتاح موسم ما قبل عطلات عيد الميلاد، في حدث عادة ما يكون مقصدا لكثير من الزوار.

لكن هذا العام خلت شوارع وساحات المدينة الجبلية إلى حد كبير، وصارت كئيبة تحت شمس الشتاء الجاف.

وقال الأب إبراهيم فلتس، الذي سماه البابا فرنسيس نائب حارس الأرض المقدسة، أمام كنيسة المهد: "ما بأعتقدش حتى أيام الكورونا ما شوفنا بيت لحم بها المنظر. البلد فاضية، حزينة.. اليوم كان لازم يكون فرحة كبيرة جدا".

وأضاف أن الفلسطينيين يتألمون بسبب "الأطفال الشهداء والنساء.. الختيارية.. الناس اللي استشهدوا في هذه الحرب المجنونة".