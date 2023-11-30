بيت لحم تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنا مع غزة

ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولين مسيحيين فلسطينيين من مختلف الطوائف في مدن الضفة الغربية قرروا التخلي عن جميع احتفالات الميلاد هذا العام تضامنًا مع "إخوانهم في غزة".

وبذلك لن تكون هناك احتفالات في بيت لحم، ولن تتلألأ أضواء عيد الميلاد، ولن تكون هناك شجرة مزينة في ساحة المهد؛ طالما أن حالة الحرب تسود قطاع غزة المحاصر، ويواجه غالبية سكانه القصف الإسرائيلي الذي تسبب بدمار منازلهم وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وبحسب التقرير، توجه وفد من المسيحيين الفلسطينيين، في ضوء الجهود لوقف الحرب، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسلَّم رسالة إلى الرئيس بايدن، وألتقى أيضًا مع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وجاء في الرسالة، الموقعة من زعماء الطائفة المسيحية في بيت لحم، بمن في ذلك الطائفة البروتستانتية ونظراؤهم الأرثوذكس والأرمن والكاثوليك " لقد وضع الله القادة السياسيين في موقع القوة حتى يتمكنوا من تحقيق العدالة، ودعم أولئك الذين يعانون، ويكونون أدوات للسلام. نُريد وقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار. كفى موتاً. كفى دماراً. وكالتزام أخلاقي، يجب أن تكون هناك طرق أخرى. هذه هي دعوتنا وصلواتنا في عيد الميلاد هذا العام".