ردا على قرار المنفي.. الجيش الليبي ينسحب من ملف "المصالحة الوطنية"

أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، انسحابهم من المشاركة في ملف المصالحة الوطنية، وذلك ردّا على سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرار ضم قتلى وجرحى قوات الجيش إلى "هيئة الشهداء". حسبما ذكرت قناة ليبيا الحدث.

ونقلت القناة عن بيان للجيش أن المجلس الرئاسي أقصى نفسه بنفسه وحكم بعدم أهليته لتولي ملف المصالحة الوطنية، بعد خضوعة للتهديدات، وطالب الاتحاد الأفريقي باختيار شريك أفضل لقيادة هذه المهمة بعيدا عن التسييس والمماطلة.