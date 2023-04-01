الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا نفذ عملية دهس في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل فلسطيني نفذ عملية دهس في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أسفرت عملية دهس قام بها شاب فلسطيني في مستوطنة غوش عتسيون في الضفة الغربية عن إصابة 3 إسرائيليين، قبل أن تطلق عناصر الجيش النار على الشاب وترديه قتيلا.