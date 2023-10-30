السودان.. قتال عنيف حول حقل نفطي بكردفان
اندلعت، اليوم الاثنين، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، حول منطقة "بليلة" بولاية غرب كردفان، في محاولة للسيطرة على أحد أكبر حقول النفط في البلاد.
وكشفت مصادر سودانية لـ"إرم نيوز" أن قوات "الدعم السريع" حشدت قوات ضخمة قبل أن تُهاجم صباح اليوم الاثنين، "حقل بليلة" النفطي القريب من مدينة "الفولة" عاصمة ولاية غرب كردفان.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش السوداني التي تؤمّن الحقل وقوامها لواءان، اشتبكت مع قوات الدعم السريع، وسط أنباء عن سيطرة الأخيرة على الحقل النفطي، والمطار، ووحدات المعالجة المركزية لمجمع خام البترول بولاية غرب كردفان.
وينتج حقل "بليلة" أكثر من ٧٠ ألف برميل في اليوم، ويُعدّ الحقل الرئيس لتغذية مصفاة الخرطوم بخام النفط الثقيل، حيث يقع الحقل ضمن امتياز شركة "بترو إنرجي" المحدودة، وهي شراكة بين بضع شركات منها مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC).
وتأتي هذه التطورات امتدادًا للتصعيد العسكري المتزامن مع محادثات جدة التي أعلن المسهّلون أمس الأحد انطلاقتها رسميًّا، بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"؛ لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في العاصمة الخرطوم وأجزاء واسعة من البلاد.
وتركز هذه الجولة الجديدة من المفاوضات السودانية بمدينة جدة، على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق وقف لإطلاق النار، وإجراءات أخرى لبناء الثقة، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.