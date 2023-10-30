السودان.. قتال عنيف حول حقل نفطي بكردفان

اندلعت، اليوم الاثنين، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، حول منطقة "بليلة" بولاية غرب كردفان، في محاولة للسيطرة على أحد أكبر حقول النفط في البلاد.

وكشفت مصادر سودانية لـ"إرم نيوز" أن قوات "الدعم السريع" حشدت قوات ضخمة قبل أن تُهاجم صباح اليوم الاثنين، "حقل بليلة" النفطي القريب من مدينة "الفولة" عاصمة ولاية غرب كردفان.