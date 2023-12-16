تحذير من تواجد المسلحين على متن السفن بالبحر الأحمر

وفي التحذير الذي أصدرته، اليوم الجمعة، الاتحادات الرائدة في قطاع الشحن، تم حث الشركات على "إكمال تقييم شامل للمخاطر عند النظر في استخدام الحراس المسلحين".

وجاء في التحذير "يجب توخي الحذر عند إدارة توظيفهم، ويجب أن تأخذ قواعد الاشتباك في الاعتبار خطر التصعيد".

ودفعت موجة الهجمات على السفن التجارية بعض شركات الشحن إلى وقف رحلاتها البحرية عبر البحر الأحمر في الأيام الماضية.

قواعد الاشتباك والأمن البحري

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري هذا الأسبوع، إنه وقع "تبادل لإطلاق النار" بين حراس مسلحين على متن سفينة ومهاجمين مسلحين.

وتقول مصادر ملاحية إن الحراس المسلحين يجري نشرهم لسنوات على متن السفن التجارية التي تبحر عبر تلك المياه، وساعدوا في كبح هجمات القرصنة الصومالية لأكثر من عشر سنوات.

وقال سجل الشحن في جزر مارشال في مذكرة منفصلة أمس الخميس، إنه تم نصح السفن "بإعادة تقييم قواعد استخدام القوة مع شركة الأمن البحري الخاصة بها".

وذكر التحذير أنه "يجب التمييز بوضوح بين المهاجمين المشتبه بهم الذين يحملون أسلحة صغيرة والقوات العسكرية التي تمتلك أسلحة أكثر تطورا"، مضيفا أنه لا ينصح بالاشتباك مع القوات العسكرية لأنه "قد يؤدي إلى تصعيد كبير".