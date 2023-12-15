سلسلة هجمات في باب المندب.. الحوثي يعلن مهاجمة سفينتين بالصواريخ

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، أن الجماعة شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين، مضيفا بالقول: هاجمنا السفينتين "إم.إس.سي ألانيا" و"إم.إس.سي بلاتيوم 3".

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن "تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين... عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب اليوم الجمعة، مما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال المسؤول إن مقذوفا يعتقد أنه طائرة مسيرة أصاب إحدى السفينتين، وهي الجسرة المملوكة لشركة ألمانية، مما أدى إلى نشوب حريق دون وقوع إصابات.

وأضاف المسؤول أن صاروخين باليستيين أطلقا في الهجوم الثاني، أصاب أحدهما سفينة، مما أدى إلى نشوب حريق يعمل الطاقم على إخماده.

وأضاف أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في طريقها لمساعدة السفينة، دون أن يذكر اسم السفينة.

ولم يرد أي إعلان فوري بالمسؤولية عن الهجمات.

وهاجمت حركة الحوثي اليمنية من قبل سفنا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر وأطلقت طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل ما يزيد على شهرين.

وتقول حركة الحوثي التي تسيطر على أغلب اليمن إن الهجمات هي إظهار للدعم للفلسطينيين وتعهدت بمواصلتها لحين وقف إسرائيل لحملتها العسكرية.