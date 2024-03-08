بعد مزاعم سرقة حماس للمساعدات.. خطة إسرائيلية لتسليح عناصر جديدة في غزة

كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية النقاب عن خطة أعدها الجيش الإسرائيلي لتسليح عناصر محلية من غزة، للحيلولة دون ما قالت عنه من "نهب" حركة حماس للمساعدات الإنسانية.

وتثير تلك الخطة علامات استفهام بشأن انعكاسات تسليح عناصر لا تنتمي لحماس وتكليفها بمهمة تأمين المساعدات الإنسانية، وإذا ما كانت تعني صداما داخليا بشكل محتمل؛ إذ تؤكد الصحيفة أن الهدف هو منع حماس "بقوة السلاح في هذه الحالة" من السيطرة على تلك المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دون أن تكشف هويتها، أنه خلال اجتماعات مغلقة طُرحت مسألة استحالة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، طالما تسير الأمور وفق الوضع الراهن.

الجزر الإنسانية

وذكرت المصادر أن هناك رأيا سائد بالمؤسسة العسكرية بأنه "من دون عناصر مسلحة تعمل على تأمين تلك المساعدات، لن تتوقف سرقتها، سواء كان الدخول من خلال المعابر البرية أو عبر البحر، أو بطرق أخرى".