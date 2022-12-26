لبنان.. اعتقال مقرب من "حزب الله" في إطار تحقيق حول مقتل جندي أيرلندي

قال مصدران أمنيان ومتحدث باسم حزب الله، إن الجيش اللبناني اعتقل مطلع الأسبوع مشتبها به رئيسًا في واقعة مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، وذلك في خطوة جرت بالتنسيق مع الجماعة المسلحة ذات النفوذ.

وقال المتحدث باسم حزب الله، إن "الرجل مناصر" للجماعة المدعومة من إيران والطرف السياسي المهم في لبنان، "لكنه ليس عضوا بها".