صحيفة: حزب الله ربما فقد السيطرة على بعض جنوده جنوب لبنان

وذكرت صحيفة "The Jewish Press" الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن "ثمة اعتقادا سائدا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بأن عناصر من المنظمة الشيعية اللبنانية يبادرون من تلقاء أنفسهم بأعمال لم تصدر بها أوامر من قيادة المنظمة".

ونقلت عن مصادر عسكرية، كانت قد تحدثت إلى صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "عناصر تابعة للمنظمة اللبنانية ربما يرغبون في الصدام مع الجيش الإسرائيلي عند النقاط الحدودية لشمال إسرائيل".

وأشارت إلى أن "الشهور الأخيرة فقط شهدت زيادة الاحتكاكات التي يمكنها أن تتطور إلى اشتباك بنسبة 420%، دون وجود تفسير واضح".

وتساءلت المصادر عن "الأسباب التي قادت إلى هذه الأوضاع، وإذا ما كان الأمر يأتي بناء على سياسة ومنهج ثابت للمنظمة، بحيث تترك انطباعات بأن انفصالا حدث بين القيادة وعناصر المنظمة على الأرض".

وشهد الشهر الماضي، قيام آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية بأعمال هندسية على الحدود مع جنوب لبنان.

وتخطت تلك الآليات الجدار الحدودي لتنفيذ أعمال في منطقة الخط الأزرق، مبررة ذلك برغبة الجيش في تجهيز نقاط تمركز آمنة للدبابات.

لكن الصحيفة الأمريكية اعتبرت أن "الهدف الحقيقي هو توجيه رسالة لحزب الله بأن إسرائيل تطبق سيادتها على المنطقة"، مضيفة أن "عناصر من حزب الله وصلوا إلى المنطقة خلال أعمال الجيش الإسرائيلي لمراقبتها عن كثب، وأصبحوا على بعد أمتار معدودة منهم".

ولفتت إلى أن تلك "لم تكن المرة الأولى التي يصل فيها جنود من حزب الله لمراقبة أعمال الجيش الإسرائيلي من مسافة لا تذكر، وأن أعضاء التنظيم ينفذون يوميا عمليات شبه عسكرية، مثل عمليات تمهيد الأرض بواسطة آليات أو سيرا على الأقدام، فضلا عن دوريات استطلاع على امتداد الحدود".