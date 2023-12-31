اقتحام الجيش الإسرائيلي يخلف دمارا كبيرا بمخيم نور شمس في طولكرم

اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بعشرات الآليات والجرافات العسكرية، وسط إطلاق نار مكثف تجاه بيوت ومنازل الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، أن عددًا كبيرًا من الآليات والجرافات الإسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس وحارة الشويكة، وقاموا بإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بجراح خطيرة فضلًا عن اقتحام البيوت وتدمير محتوياتها.