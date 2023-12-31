اقتحام الجيش الإسرائيلي يخلف دمارا كبيرا بمخيم نور شمس في طولكرم
اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بعشرات الآليات والجرافات العسكرية، وسط إطلاق نار مكثف تجاه بيوت ومنازل الفلسطينيين.
وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، أن عددًا كبيرًا من الآليات والجرافات الإسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس وحارة الشويكة، وقاموا بإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بجراح خطيرة فضلًا عن اقتحام البيوت وتدمير محتوياتها.
وقال الشهود، إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل عددًا من الفلسطينيين في المخيم، وأجرى تحقيقا ميدانيًا معهم وسط ضرب وتعذيب بأعقاب البنادق والركل بالأرجل".
من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس نهاد الشاويش، أن الجيش الإسرائيلي دمر عددًا من منازل المواطنين في حارة الشويكة وحارة أبو بكر الصديق داخل المخيم وهدمتها بالجرافات العسكرية.
وأضاف الشاويش لـ"إرم نيوز"، أن اقتحام الجيش الإسرائيلي خلّف دمارًا هائلًا في المخيم، حيث قامت بتدمير وتجريف الشوارع والمرافق العامة والاعتداء على المواطنين.
وفي الخليل، اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم الفوار جنوب المدينة في الضفة الغربية، حيث اعتلت قناصة أسطح المباني المطلة على المخيم.