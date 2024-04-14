يسرائيل هيوم: الرد على الهجوم الإيراني يجب أن يبدأ من رفح

وأضافت الصحيفة أن الرسالة الإيرانية وصلت هذا الصباح إلى واشنطن عبر سويسرا وحذرت من إلحاق الضرر بالقواعد الأمريكية حال دعم أي رد من جانب إسرائيل، أي أنه علاوة على التهديد الاقتصادي في البحر الأحمر، فقد شكلت إيران تهديدًا عسكريًا للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتابعت الصحيفة أن إيران تشعر بالرضا بعد إظهار قوتها من خلال إطلاق العشرات من الصواريخ الباليستية ومئات الطائرات المسيرة على إسرائيل، بل والأكثر من ذلك أنها أحدثت انقسامًا بين الأنظمة العربية المحافظة وشعوبها.

وسلطت الصحيفة الضوء على التعاون الأمني بين إسرائيل والأردن، الذي ظهر عندما اعترض سلاح الجو الملكي الأردني أهدافًا كانت تشق طريقها نحو إسرائيل، وسوف تحرص طهران على نشر ذلك بين المشاركين في المظاهرات الرامية لزعزعة استقرار الأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران أثبتت قدرتها على ضرب أهداف استراتيجية في إسرائيل، إذ انتهى الهجوم الحالي باعتراض 99% من عمليات الإطلاق، لكن إصابة صاروخ واحد في المكان الصحيح تكفي لإحراز إنجاز، والأكثر من ذلك، أن هذا الهجوم لم يشمل استخدامًا كاملًا لقدرات ميليشيا "حزب الله"، على ترسانة الصواريخ والقذائف الدقيقة التي يمتلكها في لبنان، وباختصار، تفتخر إسرائيل مرة أخرى بنجاحها العملياتي، في حين أن هذا النجاح لا يعدو أن يكون مجرد بروفة عامة.