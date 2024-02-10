اليمن.. الحوثيون يشيعون 17 من قيادييهم و50 قتيلاً من "الثوري الإيراني"

ومنذ بدء الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين العسكرية في مختلف مناطق اليمن في الـ12 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيين عن مقتل 5 من عناصرهم المسلحة وإصابة 6 آخرين، دون الكشف عن تفاصيل الخسائر البشرية التي أحدثتها الضربات التالية على مدى قرابة شهر.

بينما ذكرت وكالة "شيبا إنتلجنس" الاستخباراتية، أن الضربات الأمريكية البريطانية أدت إلى مقتل العشرات من "خبراء الحرس الثوري الإيراني" الموجودين في اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن نحو 50 ممن وصفتهم بالخبراء الإيرانيين، لقوا مصرعهم خلال الغارات، من بين قائمة الخبراء الأجانب الذين يديرون غرف عمليات إطلاق ونشر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والألغام البحرية في مناطق مختلفة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.