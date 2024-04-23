تُهم فساد تلاحق نجل رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي

أفاد تقرير لصحيفة "موند أفريك" أن قضية (محمد)، نجل رئيس الوزراء الليبي الأسبق شكري غانم، مستمرة مع المحاكم السويسرية؛ إذ يحقق مكتب المدعي العام الاتحادي في وضع العديد من الشركات الخارجية المرتبطة به.

شكري غانم، أحد حافظي أسرار نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المولود في طرابلس العام 1942، سبق أن شغل منصبي وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ثم انشق في يونيو العام 2011، ولجأ إلى فيينا، حيث لقى حتفه غرقا، بعد يوم واحد من إعلان موقع «ميديابارت» الفرنسي أن العقيد القذافي مول حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بمبلغ يصل إلى 50 مليون يورو، وفقًا للصحيفة الفرنسية.

استبعاد الشبهة الجنائية

وقبيل الوفاة المشبوهة لشكري غانم، بدأت المحاكم السويسرية في تتبع معاملاته المالية المتعددة، وفُتح تحقيق ضد نجله محمد في 30 مارس العام 2012 بتهم «غسل الأموال» و«فساد الموظفين العموميين»، لتكتشف سويسرا، بالتعاون مع النرويج، عددًا لا يحصى من حالات التهرب المصرفي المحتملة، إلا أن شهادات جمعتها الصحيفة الفرنسية أظهرت أن السلطات النمساوية "غضت الطرف عن واقعة تمويل إحدى المجموعات السياسية المحلية"، وهي حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف.