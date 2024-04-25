كيف توظف إيران حماس لتحريض الشارع الأردني؟

جاءت الرسالة التحريضية التي وجهها المتحدث باسم "كتائب القسام" أبوعبيدة إلى الشارع الأردني ودعوته إلى التصعيد والخروج إلى الشوارع، خارج سياق ما كان يتحدث به حول الأوضاع والقتال الدائر في غزة، في كلمته المصورة أول أمس الثلاثاء.

وبدا من الواضح أن دعوة "أبو عبيدة" التحريضية جاءت كجملة اعتراضية بعيدة كل البعد عن سياق ما كان يتحدث به، وبدت إشارته إلى الأردن والشارع الأردني دون غيره، كجملة شاذّة وراءها دلالة تحريضية تأتي في سياق استهداف إيران لأمن الأردن واستقراره.

فالمؤكد أنه لا مصلحة متحققة لحركة "حماس" من تأليب الشارع الأردني وزعزعة الجبهة الداخلية الأردنية، بينما تستغلّ إيران الأوضاع الحالية وتراهن على استجابة تنظيم "الإخوان" تحديدًا لدعوة "حماس" ضمن استمرار إستراتيجيتها في زعزعة استقرار الدول العربية، وينصبّ تركيزها منذ بداية الحرب في غزة على استهداف الأردن بكل الوسائل الخبيثة المتاحة.

لماذا تستهدف إيران الأردن؟

وتتمحور أجندة النظام الإيراني منذ قيامه في العام 1979 حول تصدير أيدولوجيته في المنطقة العربية من خلال زعزعة أمن واستقرار الدول العربية بهدف تعزيز نفوذها في المنطقة والإقليم.

ودون الخوض في الشواهد والدلالات التحليلية لإثبات ذلك، فالدليل قائم باستعراض نتائج السياسة الإيرانية في المنطقة، فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 جاءت النتائج بتغلغل النفوذ الإيراني في الساحة العراقية، وعلى إثر قيام الحرب السورية في العام 2011 تمدّد النفوذ الإيراني في سوريا في مشهد مُشابه لِما حدث في العراق، وصل إلى نشر قوات الحرس الثوري في الداخل السوري والسيطرة على الحدود السورية.