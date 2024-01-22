مصدر لـ"إرم نيوز": قادة ميليشيات يغادرون العراق تجنبا لاستهدافهم

دفعت المخاوف من الاستهداف الأمريكي، قادة في ميليشيات عراقية موالية لطهران، إلى مغادرة البلاد لإيران ولبنان، بعيد تنفيذ هجمات على قواعد عسكرية تؤوي جنودا أمريكيين، بحسب قيادي بارز في كتائب حزب الله العراقي.

وقال القيادي، لـ"إرم نيوز"، طالبا عدم نشر اسمه، إن "بعض قادة الفصائل الميدانية، أصبحت خارج العراق وتدير بعض العمليات من خارج الحدود العراقية من لبنان وإيران، خشية تصفيتها كما حدث مع (أبو تقوى) المسؤول العسكري لحركة النجباء، الذي اغتالته واشنطن قبل أيام وسط العاصمة العراقية بغداد".

وتفاقمت مخاوف قادة الميليشيات، بعد إصابة جنود أمريكيين بهجوم شنته "المقاومة الإسلامية في العراق" على قاعدة عين الأسد، غربي البلاد، قبل أيام.

وكشف القيادي أن "قادة الفصائل المسلحة (الخط الأول، الخط الثاني، الخط الثالث) اتخذوا إجراءات أمنية مشددة في كل تحركاتهم خشية من أي رد أمريكي يستهدفهم أو يستهدف مقراتهم في بغداد وباقي المحافظات".

وبين أن "قادة الفصائل تلقوا تحذيرات شبه رسمية من جهات حكومية عراقية من احتمالية رد فعل عسكري أمريكي".