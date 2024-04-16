فتح تحقيق ضد رئيس تونسي سابق بتهمة تتعلق بالتحريض

أعلن مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية التونسية بأريانة نزار لعوج، أن النيابة العامة لديها، أذنت بفتح تحقيق ضد رئيس سابق، وهو أيضًا صاحب قناة تلفزيونية، ومقدم أحد برامجها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن لعوج، قوله: "تم ذلك إثر شكوى وردت إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بأريانة من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري".

ولم يتم الكشف عن اسم رئيس الجمهورية السابق، موضع التحقيق.

وتتلخص الشكوى بأن القناة التلفزية الخاصة غير حاصلة على الإجازة، وتعمل إلى بث خطاب تحريضي يمس الأمن والنظام العام، و"عليه تم تعهيد فرقة أمنية مختصة بالبحث في الموضوع".

وأوضح لعوج أنه "إثر استيفاء الأبحاث والإجراءات، تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد صاحب القناة وهو رئيس جمهورية سابق ومقدم البرنامج، والأبحاث ما زالت جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في القضية".