وسط ترقب لقرار سعيّد.. انطلاق مبكر لسباق الانتخابات الرئاسية في تونس

دخل العديد من الشخصيات السياسية في تونس سباق الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر، فيما يزداد باستمرار ترقب إعلان الرئيس قيس سعيد ترشحه، خاصة في ظل مناداة أحزاب من "الموالاة" بذلك.

وأعلن كل من الأمين العام للحزب الجمهوري الموقوف منذ أكثر من سنة عصام الشابي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، الموقوفة أيضا، ترشحهما، إلى جانب الناشطة السياسية ألفة الحامدي والناشط السياسي لطفي المرايحي.

ولا تزال التخمينات سيدة الموقف تجاه إمكان إعلان الرئيس قيس سعيد عن ترشحه لولاية ثانية في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسجالات لا تتوقف منذ الإعلان عن الإجراءات المثيرة للجدل في 25 يوليو / تموز 2021.

وقال القيادي في حراك "مسار 25 يوليو/تموز" عبد الرزاق الخلولي إن "الرئيس قيس سعيد سيعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في الأيام القادمة وقد يتم ذلك على هامش تهنئة التونسيين بحلول عيد الفطر".

وأضاف الخلولي لـ "إرم نيوز" أنه "لاستكمال الإصلاحات التي تم البدء فيها على الصعيد الاقتصادي والسياسي وغيرهما يجب على الرئيس قيس سعيد أن يترشح لولاية ثانية وهذا ما سيقوم به".