"كل شي بوقتو حلو".. هل يعود الحريري إلى المشهد السياسي في لبنان؟

بعد غياب، عاد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى الأضواء، في ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري، مجددًا التساؤلات حول إمكانية عودته إلى الساحة السياسية في لبنان، بقوله باللهجة اللبنانية: "كل شي بوقتو حلو".

ففي الذكرى الـ19 لاغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري، زار الحريري الابن، اليوم الأربعاء، ضريح والده، وقرأ الفاتحة برفقة عمّته بهية الحريري، وعمّه شفيق.

واغتِيل رفيق الحريري، الذي كان رئيسًا لوزراء لبنان قبل أن يقدم استقالته، في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، في 14 فبراير/ شباط 2005، عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات، أثناء مرور موكبه المصفّح في بيروت، ما أدى إلى مقتله مع 21 شخصًا آخرين، وإصابة 226 آخرين بجراح.

واحتشد بضعة آلاف من اللبنانيين المناصرين لسعد الحريري وسط بيروت، ورددوا هتافات داعمة له، مناشدين إياه استئناف نشاطه السياسي المعلّق، منذ مطلع 2022.

وكان بين الجموع الذين توافدوا من مناطق لبنانية مختلفة عدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية.

وغياب "الحريري" عن الساحة السياسية خلّف فراغًا ملموسًا في لبنان، كونه زعيمًا لتيار "المستقبل" الذي يُمثّل الطائفة السنية بشكل كبير، بحسب تقسيمات النظام الطائفي الذي يسيطر على لبنان.

وحيّا "الحريري" الجماهير، وصافح عددًا منهم، ولدى مغادرته، تحدّث إلى وسائل الإعلام متوجّهًا إلى الحشود بالقول: "أريد أن أشكر كل الناس الذين أتوا من كل لبنان، وأريد أن أقول لهم، أنا أينما كنت، سأبقى إلى جانبكم ومعكم، وفي النتيجة مثلما تقولون (كل شي بوقتو حلو)، وسعد الحريري لا يترك الناس".

وختم تصريحه المقتضب بالقول: "قولوا للجميع إنكم عدتم إلى الساحة، ومن دونكم ليس هناك (بلد ماشي). نبض البلد هنا، حافظوا على النبض، حافظوا على البلد، ونحن سويًا وأنا إلى جانبكم"، مكررًا العبارة ذاتها: "كل شي بوقتو حلو".

وتعليقًا على هذا المشهد رأى مراقبون في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن هناك دلالات عميقة لا تنفصل عن سياق التغييرات الإقليمية المتسارعة التي قد يكون لبنان أحد أقطابها.

ورجحوا أن يعود اسم سعد الحريري إلى الواجهة كلاعب أساس في أي تسوية سياسية محتملة.

النائب في تيار المستقبل نزيه نجم قال إن "سعد الحريري لا يزال موجودًا في صلب الحياة السياسية".