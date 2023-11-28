استياء جزائري من تحفظ سويسرا على إعادة أموال هرّبها وزير سابق

ووصف مكتب العدل الفيدرالي في سويسرا الطلب المتعلق بشكيب خليل بأنه "غير مقبول"، ورفض اتخاذ أي إجراء، وفق التلفزيون السويسري، دون أن يفسر السبب، وأشار إلى أن طلب المساعدة القانونية المتبادلة يخالف القوانين المنصوص عليها في البلاد.

ولهذا السبب، أرسل مكتب العدل الاتحادي طلباً للحصول على معلومات إضافية إلى السلطات الجزائرية في 7 حزيران / يونيو 2021. ومنذ ذلك الحين، أرسل مكتب العدل الفيدرالي عدة رسائل تذكيرية إلى السلطة الجزائرية المختصة، لكنها ظلت دون إجابة.

وكانت العلاقات بين الجزائر وبرن تدهورت في أغسطس الماضي على خلفية قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار، واعتبرت الجزائر وقتها القرار بأنه أمر "غير مقبول"، مؤكدة أن القضية بلغت حدوداً "لا يمكن التسامح معها" وأنها قد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهّد، خلال حملته الانتخابية في 2019، بإعادة الأصول الجزائرية المنهوبة، واستعادت الجزائر الكثير من الأموال التي اختلسها وزراء ورجال أعمال متنفذون في عهد بوتفليقة.

وبينما يواجه شكيب خليل اتهامات بالفساد في بلاده منذ عام 2013، كان وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب قد لفت الانتباه في وثائق بنما عام 2016، وأرسلت السلطات الجزائرية طلبات مساعدة متبادلة إلى سويسرا بهدف استرجاع أصول السياسيين السابقين المهربة في مصارفها.