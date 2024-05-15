استبعاد محمد ولد عبد العزيز من انتخابات الرئاسة الموريتانية

استبعد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الناطق باسمه.

وحُكم على محمد ولد عبد العزيز عام 2023 بالسجن خمس سنوات، بتهمة الإثراء غير المشروع.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، استنكر الناطق محمد ولد جبريل نظام الدعم المطبق وقال "هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديمقراطية".

وأضاف "نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه".

وقاد ولد عبد العزيز موريتانيا حتى العام 2019.