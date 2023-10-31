السودان.. "الدعم السريع" تعلن سيطرتها على مدينة زالنجي

وأكدت قوات الدعم السريع أسر قائد الفرقة الـ 21، و50 من كبار الضباط، ومئات الجنود الذين كانوا داخل قيادة الجيش بمدينة "زالنجي".

وتأتي سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة "زالنجي" بعد أقل من أسبوع من إعلان سيطرتها على مدينة "نيالا" عاصمة ولاية جنوب دارفور، عقب معارك عنيفة مع قيادة الجيش في الفرقة الـ 16 انتهت بسقوطها في يد الدعم السريع.

كما تأتي هذه التطورات العسكرية امتدادًا لمعارك في جبهات متعددة خصوصًا في العاصمة الخرطوم وإقليم كردفان، حيث اندلعت، يوم الاثنين، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، حول منطقة "بليلة" بولاية غرب كردفان، في محاولة للسيطرة على أحد أكبر حقول النفط في البلاد.

كذلك تأتي هذه التطورات مترافقة مع جولة جديدة من محادثات جدة التي أُعلن يوم الأحد انطلاقتها رسميًّا، بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في العاصمة الخرطوم وأجزاء واسعة من البلاد.